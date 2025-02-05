Karayolları Dairesi, 5-14 Şubat tarihlerinde Ercan Havalimanı 1. ve 2. çemberi ile tünel başlangıcı arası kesimde asfalt kaplama çalışması yapılacağını duyurdu.

Daire’den yapılan duyuruda, çalışmalar süresince yolun kapatılacak kesimlerinde trafik akışının kontrollü olarak açık olan şerit üzerinden gidiş ve geliş olarak sağlanacağı kaydedildi.

Duyuruda, bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulunuldu.