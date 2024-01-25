Survivor'a üç kez katılarak adından söz ettiren ve zaman zaman da polemiklere konu olan Sem Aydemir de trende uydu. İnci Taneleri dizisinde yer alan Dilber'in dansı onu da ele geçirdi.

İnci Taneleri dizisiyle popüler olan Dilber dansını yapan Aydemir mini elbisesini giyip iddialı dansını paylaştı.

"Dilber hepimizi ele geçirdi, Dilberlere tercih edilince acil oynuyoruz (bu arada pavyonlara özendiriyorsunuz falan diyenlere; ya arkadaş iki geyik yaptık, hiç mi pavyon bilmiyordu insanlar. İçinde olan gidiyor olmayanın zaten be işi var, ben mi yani saçmalamayın lütfen, bu zamana kadar spora özenmediniz de pavyon mu ilginizi çekti?)" notuyla yaptığı paylaşımla da dikkat çekti.

Sema Aydemir'in pavyon dansına eleştiriler de gecikmedi. Survivor Sema'ya "Gerek var mıydı?", "Hiç yakışmadı", "Örnek insansın özendirmeye gerek var mı?" yorumları yağdı.

