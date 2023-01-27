Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu ile Hayvancılık Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışması çerçevesinde başlattığı eğitimlere, Beyarmudu bölgesi ile devam etti.

Türkmenköy’de bulunan Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri Konferans Salonunda üreticilere, Prof. Dr. Huriye Horoz tarafından ‘’Hayvan Besleme, Sütte Antibiyotik Kalıntısı ve Aflatoksin’’ konusunda eğitim verildi, aynı zamanda SÜTEK tarafından “Süt Üretiminde Hijyen ve Şahit Numune Uygulaması” yönünde bilgilendirme yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eğitimlere ihtiyaç duyulan konularda devam edilecek.