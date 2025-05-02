Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu, ülkede aylardır süren süt krizi nedeniyle olağanüstü toplandığını duyurdu.

Birlik, hükümetin ve Tarım Bakanlığı’nın 17 aydır çözüm üretmemesini eleştirerek, önümüzdeki hafta bölgesel süt dökme eylemi başlatacaklarını duyurdu.

Birlik tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"17 aydır mevcut hükümetin ve Tarım Bakanlığı’nın herhangi bir çözüm üretmemesi nedeniyle, Birliğimiz haftaya bölgesel süt dökme kararı almıştır.

Ayrıca, KOOPSÜT’ün içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekmek ve destek olmak amacıyla, günlük 40 ton sütün işlenmesi için 4 Mayıs Pazartesi günü protokol imzalanarak KOOPSÜT’e verilmesi kararlaştırılmıştır.

Bunun yanında, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek çıkma adına çağrıda bulunup ihtiyaçları kadar sütü süt dökülecek çiftliklerimizden sütün döküleceği saat ücretsiz olarak alabilmeleri yönünde karar alınmıştır."