Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, sektörün ve ülkenin en önemli ihracat ürünlerinden biri olan hellimin ihracatında büyük sorunlar yaşandığı belirtildi. Açıklamada, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 70’inin yapıldığı Körfez ülkelerine sevkiyatların durmasının sektörü doğrudan etkilediği ifade edildi.

Birlik, yaşanan gelişmelerin yalnızca Körfez ülkelerine yapılan ihracatı değil, Türkiye Cumhuriyeti pazarını ve KKTC iç piyasasını da olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Bölgesel belirsizlikler ve turizm sektöründeki yavaşlama nedeniyle otellerde doluluk oranlarının düşmesi, süt ve süt ürünleri tüketiminde de ciddi bir gerilemeye neden oldu.

Açıklamada mevcut durum şu şekilde özetlendi:

Körfez ülkelerine yapılan ihracat durdu.

Türkiye pazarındaki satışlar ciddi şekilde yavaşladı.

İç piyasada tüketim belirgin şekilde düştü.

Birlik ayrıca, çiğ süt üretiminin yılın en yüksek seviyelerine ulaştığı bir dönemde satış kanallarının kapanmasının imalatçıları büyük bir çıkmaza sürüklediğini vurguladı. Üretimin devam etmesine rağmen satışların durma noktasına gelmesi nedeniyle işletmelerin depolarının ürünlerle dolduğu ve ürünlerin pazarlanamadığı ifade edildi.

Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği, ilgili bakanlık ve Süt Endüstrisi Kurumu’nun daha proaktif adımlar atması gerektiğini belirterek, sektörün ayakta kalabilmesi için acil ve sürdürülebilir politikaların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, gerekli adımların atılmaması halinde yalnızca imalatçıların değil, çiftçilerin, hayvan yetiştiricilerinin ve sektörden geçimini sağlayan yaklaşık 54 bin kişinin ciddi ekonomik kayıplarla karşı karşıya kalacağı vurgulandı.

Birlik, süt ve süt ürünleri sektörünün ülkenin üretim gücü ve gıda güvenliği açısından hayati öneme sahip olduğunu belirterek, işletmelerin kapanmaması için yetkililerin acil aksiyon alması gerektiğini ifade etti.