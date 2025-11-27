Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 284 Milyon 500 bin TL’lik Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 2 Milyar 910 Milyon TL’lik Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ve 980 Milyon TL’lik Genel Tarım Sigortası Fonu bütçeleri oy çokluğuyla kabul edildi.

Komite’de ilk olarak SÜTEK bütçesi görüşüldü.

KÜRŞAT

Bütçe üzerine söz alan CTP Milletvekili Fide Kürşat, hayvan varlığı ve ülkedeki süt miktarlarına ilişkin bilgi istedi. SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı, Kürşat’ın sorusu üzerine rakamları paylaştı.

Kurumun bütçesinde bu yıl 97 milyon TL’lik bir artış olduğunu belirten Kürşat, süt fiyatlarının iyileştirilmesi ile ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığını da sordu. Bakan Hüseyin Çavuş, Kürşat’a yanıt vererek, çalışma yapıldığını söyledi.

Bakan Çavuş ve SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı, Kürşat’ın desteklerle, kaba yemle ilgili sorularını da yanıtladı.

ÇAVUŞ

Bakan Çavuş, Haziran’a kadar 10 bin ton bala, Haziran’dan sonra 3 bin ton kaba yem geldiğini aktardı. Artık her geminin bala yemi almadığını belirten Çavuş, 30 bin ton bala için yarın ihaleye çıkılacağını aktardı. Kaba yemin en zor tedarik olduğunu kaydeden Çavuş, kaba yemi destekleyeceklerini belirtti.

KÜRŞAT

Bakanlığı bir litre sütün maliyetini, hayvan varlığını, destekleri bilmemekle suçlayan Kürşat, ağustos ayında SÜTEK’e yazılı olarak 20 soru ilettiğini ancak sorularına yanıt alamadığını söyledi. Kürşat, SÜTEK’e ait verilerin sitesinde güncel ve kamuya açık olması gerektiğini kaydetti, desteklerle ilgili detay raporların pazartesine kadar kendisine ulaştırılmasını istedi.

SÜTEK’teki kadro sayısının artırılmasına karşı çıkan Kürşat, kadroların şişirilmesine karşı olduğunu, kurum ve kuruluşların “çiftlik gibi” kullanılması nedeniyle battığını söyledi.

Sonrasında SÜTEK’in 284 Milyon 500 bin TL’lik bütçesi personel şemasında yapılan bir değişiklikle birlikte oy çokluğuyla kabul edildi.

TÜK

Komite’de, Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) 2 Milyar 910 Milyon TL’lik bütçesi de ele alındı.

Bütçe üzerine ilk sözü CTP Milletvekili Salahi Şahiner aldı.

ŞAHİNER

TÜK’ün alımlarının önemine değinen Şahiner, Bakanlar Kurulu kararı ile ihalesiz doğrudan alımlar yapıldığını belirtti. 2025 yılı içerisinde hangi dönemlerde ne kadara hangi ürünler alındığı bilgisini talep etti. TÜK Müdürü Kürşat Özer, 2025 Ocak ayından haziran sonuna kadarki ihalelerle ilgili bilgi verdi.

Kamuoyunda ihalelerin şeffaf olmadığı eleştirileri olduğunu belirten Şahiner, “Bir ay öncesinden ihalenin duyurusunu yapmak çok mu zor?” diye sordu.

KÜRŞAT

CTP Milletvekili Fide Kürşat da, Kurumun ihalelerinin “adrese teslim”, şeffaflıktan uzak olduğunu savundu, bir an önce İhale Yasası’na geri dönülmesi gerektiğini söyledi ve neden zamanında ihaleye çıkılmadığını sordu.

TÜK Müdürü Kürşat Özer, partiler halinde ithal arpayı tedarik ettiklerini belirterek, ihalelerle ilgili bilgi aktardı.

Fide Kürşat, ürün bedellerinin ödenip ödenmediğini de sordu; Özer ödendiği yanıtını verdi.

BARÇIN

CTP Milletvekili Devrim Barçın ise, memur maaşlarının, ek ödeneklerin neden aynı kaldığını sordu. TÜK yetkilisi, geçen yılki gerçekleşmelere göre hesaplandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından 2 Milyar 910 Milyon TL’lik TÜK bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

GENEL TARIM SİGORTASI FONU

Sonrasında 980 Milyon TL’lik Genel Tarım Sigortası Fonu bütçesi ele alındı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Ardından, Komite’de 2 Milyar 723 milyon 929 bin TL’lik Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başlandı.