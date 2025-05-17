Birlik, kalite ve denetim sistemi ile basamak hekimliği kurulması, hizmet içi eğitimlerin planlı ve sürdürülebilir hale getirilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin devreye sokulması gerektiğini belirtti.

KTTB’den yapılan açıklamada, kanser ve kalp damar hastalığı tarama programlarının tüm nüfusu kapsayacak şekilde organize edilmesi gerektiği ifade edildi.

Sağlık sisteminin, “ciddi bir kaos içinde olduğu” iddia edilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın, “en temel yükümlülüklerini yerine getirmediği, sistemin bütününü başıboş şekilde kendi haline bıraktığı” ileri sürüldü.

-“Ne kamu ne de özel hastanelerde etkin bir denetim yapılıyor”

“Ne kamu ne de özel hastanelerde etkin bir denetim yapılmaktadır” denilen açıklamada, Bakanlığın, sahip olduğu yasal yetkileri kullanmadığı, hizmet kalitesi, hasta güvenliği ve çalışan standartları hakkında hiçbir alanda kontrol sağlamadığı iddia edildi.

Denetimsizliğin, sağlık kurumlarında hâkim hale geldiği ve bu durumun halk sağlığını doğrudan tehdit eder boyuta ulaştığı öne sürülen açıklamada, “Kalite sistemi kurulmamış, bu yönde sonuç alıcı bir adım da atılmamıştır. Bu eksiklik, hem hasta güvenliğini hem de sağlık çalışanı motivasyonunu olumsuz etkilemekte ve sistemin sürdürülebilirliğini imkansız kılmaktadır” denildi.

Hizmet içi eğitimlerin sağlanmadığı, sağlık çalışanlarının desteklenmediği ve güncellenmediği ileri sürülen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Modern tıp uygulamalarına ayak uydurulamamakta, mesleki gelişim tamamen bireysel çabaya bırakılmış, herhangi bir destek verilmemektedir. Bakanlığın bir hizmet içi eğitim plan, program ve gailesi bulunmamaktadır.”

-“Sağlıkta organizasyon yoktur”

Sağlıkta organizasyon olmadığı savunulan açıklamada, “Planlama, kaynak yönetimi ve hizmet sunumu dağınık ve düzensizdir. Hangi kurumun, neyi, nasıl ve kimle yaptığı belirsizdir” denildi.

Sağlık Bakanlığı’nın, “sağlığı yönetme görevini yerine getiremediği iddia edilen açıklamada, halk sağlığının, ihmal edildiği, önemsenmediği, sağlık çalışanlarının ise yalnız bırakıldığı, desteklenmediği, sistemin çökmeye terk edildiği” ileri sürüldü.

-Talepler

Tabipler Birliği’nin üzerine düşeni yaparak, kalite standartları oluşturulmuş, denetlenen, erişebilir bir sağlık sistemi için mücadeleye devam edeceği kaydedilen açıklamada, talepler şöyle sıralandı:

“Kalite ve denetim sistemi derhal kurulmalıdır. Hizmet içi eğitimler planlı ve sürdürülebilir hale getirilmelidir. Sağlık sistemi, yeniden yapılandırılarak etkin bir organizasyon kurulmalıdır.

Artık basamak hekimliği kurulmalı, koruyucu sağlık hizmetleri devreye sokulmalı ve kanser ve kalp damar hastalığı tarama programları tüm nüfusu kapsayacak şekilde organize edilmelidir.”

-“Bu ülkenin insanı, sağlıklı, güvenli, eşit ve erişebilir bir sağlık hizmetini hak ediyor”

Ülke insanının, sağlıklı, güvenli, eşit ve erişebilir bir sağlık hizmetini hak ettiği vurgulanan açıklamada, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin, bu hakkın takipçisi ve savunucusu olmaya devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Birliğin, gerek mesleki eğitim gerekse akreditasyon ve sağlık sisteminde yapılacak iyileştirmeler için her türlü desteği vermeye ve çalışmaya hazır olduğu belirtildi.