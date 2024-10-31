Polisin yangınla ilgili açıklaması şöyle:

30.10.2024 tarihinde, saat 13.20 sıralarında, Tepebaşı’nda, bir şahsa ait ikametgahın salon kısmında muhtemelen koltuk üzerinde tabla içerisinde unutulan sönmemiş sigara izmaritinin koltuk üzerine düşerek alev alması sonucu yangın meydana geldi. Yangın ikametgah sahibi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülmüştür. Yangın neticesinde salon içerisinde bulunan 1 adet koltuk, 1 adet ayna, 1 adet ahşaptan mamul camlı büfe yanarak, diğer odalar ise islenmek suretiyle hasar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.