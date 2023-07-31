Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Taçoy’un açıklaması şöyle;

“Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümlerini her yıl olduğu gibi bu yıl da Kıbrıs’ın fethi ile birlikte büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamaktayız.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 47’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 65’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 452’nci yıldönümü hepimize kutlu olsun.

Üç önemli tarihi barındıran 1 Ağustos Kıbrıs’taki Türk varlığının bir mührüdür. Bu mührün bu Ada’dan asla sökülmeyeceğinin ispatı olan tarihi dönüm noktasıdır.

Osmanlı Devleti’nin fethi ile huzura ve barışa kavuşan Ada’yı kaosa sürüklemek ve Kıbrıs’taki Türn varlığını sonlandırmak isteyenlerin bu tarihten alacakları çok büyük dersler vardır.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, haklarımızdan ve devletimizden asla vazgeçmeyeceğimizin kanıtıdır. Kıbrıs Türk halkını, hiçbir güç yok sayamaz, azınlık olarak göremez. Egemen varlığını ve KKTC Devleti'ni görmezden gelemez.

Geçmişte silah zoru ile bunu başaramayanlar aynı maksatlarına bu sefer ekonomik baskılarla Kıbrıs Türkü’nün iç birliğini zayıflatmak yoluyla ulaşmayı denemektedirler. Ancak yine başaramayacaklar.

Çünkü geçmişte nasıl direnmişsek, aynı azim ve kararlılkla direneceğiz.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığımız Kıbrıs Türk halkını yok etmek isteyenlerin karşısında aşılmaz bir engel, sarsılmaz bir güç olarak durmaktadır.

Bizler de gücünü ecdadından alan neferler olarak direneceğiz ve kazanacağız.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramımız hepimize kutlu olsun...”