Bir yılı geride bırakmanın hüznüyle birlikte yeni bir yılı karşılamanın heyecanının yaşandığını belirten Taçoy, yeni yılın umutla karşılanması gerektiğini ifade etti. 2026 yılının yalnızca KKTC için değil, son küresel gelişmeler nedeniyle tüm dünya açısından da önemli bir döneme işaret ettiğini kaydeden Taçoy, önceliğin ülke içindeki meselelerin çözümü olacağını söyledi.

Kıbrıs konusunda da kritik bir sürece girildiğine dikkat çeken Taçoy, müzakerelerin yeniden başlamasının önemli olduğunu ancak bunun iki tarafın da kabul edeceği sağlam bir zeminde gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı. Kıbrıs Türk Halkı’nın sonucu belirsiz ve ucu açık müzakere süreçlerine mahkûm edilemeyeceğini ifade eden Taçoy, eş zamanlı olarak halkın refah seviyesini yükseltecek adımların atılmasının da zorunlu olduğunu belirtti.

Anavatan Türkiye ile her alanda süren iş birliğinin 2026 yılı içerisinde daha da güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi gerektiğini dile getiren Taçoy, yeni yılın umut dolu bir yıl olacağına inancını da paylaştı.

Hasan Taçoy, mesajının sonunda başta Kıbrıs Türk halkı olmak üzere Anavatan Türkiye’deki tüm kardeşlerinin yeni yılını kutlayarak, sağlık, barış ve huzur dolu bir yıl temennisinde bulundu.