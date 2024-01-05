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Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, Gündem Kıbrıs Web TV'de Çiğdem Aydın'ın sorularını yanıtladı.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe'nin eşi Akan Kürşat 'ın İtalya'da Rumların mallarının gasp edildiği gerekçesiyle tutuklanması ve Rumların, Kürşat'ın kendilerine teslim edilmesi talebini değerlendiren Taçoy, Güney Kıbrıs'ın bu davayı siyasallaştırma çabası olduğunu belirterek, Kürşat'a sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Taçoy, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

"Benim bir belgeye göz atma fırsatım oldu. Kürşat için ön görülen bir suçlama belgesiydi bu. Bu tabi keşke siyasallaştırmadan olsaydı ancak niyet şu an o. Fazilet Özdenefe günlerdir eşiyle görüşemedi, ulaşamadı. Bundan ve evraktan gördüğüm kadarıyla siyasallaştırılmaması için ortada bir pozisyon yok. Ben kimsenin avukatı değilim. Fazilet hanım eşi ve çocuğu İtalya'ya İstanbul üzerinden gitti. Güney bunu bir şekilde tespit etti ve Kürşat'ın üzerine gitti. 2004 yılında kapatılan bir dosyayı, tüm cezaların kesildiği bir olayı 2023 yılında tekrardan gündeme getirdi. Sahtecilik ve para aklama ile suçlanıyor. Bunu yapan küçük bir köyün Polis sorumlusu. Okuduğum belgeden ortaya çıkan sonuç bu konu siyasallaştırılmak isteniyor. Şikayetçi taraf Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. Bu davanın sonucunda eğer siyasallaşırsa Akan Kürşat'a sahip çıkmamız lazım"

KKTC olarak Akan için diplomasi trafiğinin başlaması gerektiğini kaydeden Taçoy, siyasi bağlantıların sağlanarak konunun üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi.