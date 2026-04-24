Taçoy, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset’e yönelttiği soruda, 2004 yılında Birleşmiş Milletler çözüm planına verilen desteğe rağmen Kıbrıslı Türklerin hâlâ ticaret, seyahat ve uluslararası temsiliyet alanlarında ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Taçoy, Avrupa Konseyi’nin bu izolasyonu sona erdirmek için hangi somut adımları atacağını sorarken, Berset’i adaya yapacağı bir sonraki ziyarette Kuzey Kıbrıs’ta ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını da ifade etti.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ise yanıtında, Kıbrıslı Türklerin yaşadığı durumun soyut bir mesele olmadığını belirterek, bunun günlük yaşam üzerinde doğrudan ve somut etkileri bulunduğunu dile getirdi.

Berset, Avrupa Konseyi olarak çözüm yönünde tüm taraflar arasında yürütülecek çabaları desteklemeye hazır olduklarını ifade ederek, Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde bir çözümü desteklediklerini kaydetti.

Geçtiğimiz dönemde Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyarete de değinen Berset, adada yeni bir “fırsat penceresi” oluşabileceğine dikkat çekerek, özellikle son gelişmelerin çözüm süreci açısından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Berset, Avrupa Konseyi’nin bu süreci desteklemek için üzerine düşeni yapacağını söyledi.

TAÇOY AYRIMCILIK VE SALDIRILARI DA GÜNDEME GETİRDİ

Öte yandan Hasan Taçoy, AKPA Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı ayrımcılık ve saldırı olaylarını da gündeme taşıdı.

“Avrupa’da dine dayalı ayrımcılıkla mücadele ve inanç özgürlüğünün korunması” başlıklı önergenin görüşüldüğü oturumda söz alan Taçoy, Kıbrıslı Türklerin kültürel ve dini kimlikleri nedeniyle düşmanca tutumlara maruz kaldığını ifade etti. Bu durumun çoğu zaman Müslüman karşıtı söylemler ve etnik önyargılardan beslendiğini belirtti.

Limasol, Larnaka ve Episkopi gibi bölgelerde cami ve ibadet yerlerine yönelik saldırıların sürdüğüne dikkat çeken Taçoy, aşırıcı siyasi grupların Müslümanları hedef gösterdiğini kaydetti.

Son yıllarda Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta fiziki saldırı ve şiddet olaylarına maruz kaldığını, sivillerin hedef alındığını ve araçların tahrip edildiğini aktaran Taçoy, bu olayların faillerinin çoğunlukla yakalanmadığını ya da gerekli cezaları almadığını vurguladı.



Taçoy, nefret söyleminin kabul edilemez bir tehdit olduğunu belirterek, bu tür eylemlerin mutlaka cezalandırılması gerektiğinin altını çizdi. Kıbrıslı Türklerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için uluslararası toplumun daha kararlı adımlar atması gerektiğini ifade etti.