Taçoy yazılı açıklamasında Hristodulidis’in tüm dünyaya bugün bir kez daha, Kıbrıs’ta eşitliğe dayalı herhangi bir çözüme asla niyetleri olmadığını ve olmayacağını gösterdiğini kaydetti.

Hristodulidis’in sarf ettiği sözleriyle Kıbrıs Türklerinin egemenlik ve devlet ısrarında ne kadar haklı olduğunun da somut bir örneğini sergilediğini belirten Taçoy, bir milletvekili ve bunun yanında ülkeye ve insanlık onuruna bağlı bir birey olarak Hristodulidis'in sözlerini protesto ettiğini söyledi.

“Hiç kimsenin Kıbrıs Türk halkına ve onun Anavatanı Türkiye’nin şanlı ordusu kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne dil uzatmak haddi değildir.” diyen Taçoy, Ada’yı kana bulayan EOKA teröristlerinden “kahraman” olarak bahseden Hristodulidis’in yarın bir araya geleceği Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yüzüne nasıl bakacağını merak ettiğini kaydetti.

Taçoy açıklamasına şöyle devam etti:

“Ama gel gör ki, yıllardır tüm dünyaya sergiledikleri yalana ve iki yüzlülüğe dayalı siyaseti bir kez daha ortaya koyacağından ve yarınki görüşmeye bugün gördüğümüz gerçek yüzünü saklayarak, sözde bir barış talebiyle geleceğinden de bir o kadar eminim.

Bu noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ın, bugünkü sözlerinden ötürü Hristodulidis’e hak ettiği cevabı gereken şekilde vereceğine ve Kıbrıs Türk halkının haklı taleplerinden asla geri adım atarak taviz vermeyeceğine de emin olduğumu ifade etmek isterim.

Bizler bugün ‘devlet’, ‘egemenlik’, ‘eşitlik’ ve ‘Anavatanımız Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden asla vazgeçmeyiz’ derken ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha gördük.

Ne yazık ki bunu hâlâ görmeyen, ya da görüp de görmezden gelen içimizdeki bazı arkadaşlarımız mevcuttur ve umarım bu son yaşananlardan gereken dersi alarak yanlışlarından dönerler.

Bir kez daha yarın gerçekleşecek ikili görüşmede Cumhurbaşkanımıza güven ve desteğimi belirtirken, Anavatan Türkiye ile birlikte ortaya konulan yeni politikanın Kıbrıs Adası’nın tamamı ve bölgemiz için büyük bir şans olduğunu ifade ederim.”