Taçoy mesajında, Atatürk’ün sadece cesur bir komutan ve dirayetli bir devlet adamı olmadığını, aynı zamanda bir milletin kaderini yine kendi iradesiyle şekillendirebileceğine inanan büyük bir lider olduğunu vurguladı.

Taçoy'un mesajının tamamı şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin yıldönümünde saygı, sevgi ve özlemle anıyorum.

Büyük Atatürk, sadece cesur bir komutan ve dirayetli bir devlet adamı değil, aynı zamanda en karanlık döneminde bile, bir milletin kendi geleceğini bizzat kendi iradesiyle kurabileceğine inanan büyük bir liderdi. O, zor zamanda susmak yerine konuşan, en umutsuz durumda herkes kenara çekilip beklerken öne atılıp harekete geçen ve milletinin kurtuluşunu yine milletinin azim ve kararlılığıyla sağlayan, tarih yazan bir büyük şahsiyetti.

Bugün bize düşen, bu kurucu ve devrimci anlayışı hatırlamak ve yeniden içselleştirmektir. Kıbrıs Türk halkı için Atatürk, düşünceleriyle, cesaretiyle ve modernleşme vizyonuyla her zaman en yakınımızda duran bir rehberdir. Onun “fikri hür, vicdanı hür” insan idealini benimsemek, geleceğimizi sağlam temeller üzerine inşa etmenin tek yoludur.

Büyük Atatürk’ün tarihi mirası, geçmişi öğrenmenin ve bugünü anlamanın yanı sıra geleceğe yön verebilme becerisinin de önemini ortaya koymaktadır. Onun izinden yürüyen her birey, kendi çevresinde liderliği yeniden tanımlar. Bizlere düşen, o ruhu yaşatmak, sözle değil, eylemle örnek olmaktır.

Ruhu şad olsun.