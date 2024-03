Taçoy, “kadınlarımızın varlıklarıyla değer kattığı, emekleriyle yücelttiği bir geleceğe hep birlikte yürümekteyiz” dedi.

Hasan Taçoy mesajında şunları kaydetti:

“Bir toplum, bir halk kadınlarının gücü oranında güçlüdür. Bir toplumda yaşam kadınların katkı koyduğu oranda değerlenir, nitelik ve anlam kazanır.

Bizler bu konuda çok şanslı bir toplumun bireyleri olarak, kadınlarımızın varlıklarıyla değer kattığı, emekleriyle yücelttiği bir geleceğe hep birlikte yürümekteyiz.

Kadınlarımız bizlerin baş tacıdır. Kıbrıs Türkü’nün var oluş mücadelesinde mücahide olarak cephede, sonrasında bir anne olarak çocuklarının yanında, ardından meslek ve kariyer sahibi bir şekilde de ülkesinin gelişiminde yer almış ve almakta olan kadınlarımıza çok şeyler borçluyuz.

Kıbrıs Türk Halkı üreten kadınlara sahip, ayrıcalıklı bir toplumdur. Bunun her zaman bilincinde olarak gündelik yaşamımızda kadınlarımızla omuz omuza kader birliği yapmaktayız.

Toplumun temel direği olan kadınlarımıza ,Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle, hayatımıza kattıkları anlam ve değerler için bir kez daha en derin şükranlarımı sunarım.

Onların varlığıyla bu ülke çağdaş koşullarda var olmaya her zaman devam edecektir.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözleriyle anlattığı gibi, hayatımızdaki en güzel eserlere hayat katmış olan kadınlarımızın Emekçi Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutlarım.”