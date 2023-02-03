Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın “Artık ‘kuzey’ demek istemiyoruz; Kıbrıs Türk Devleti…” şeklindeki açıklamasına destek belirtti.

Bakan Taçoy, “Sayın Fuat Oktay’ın bugün yapmış olduğu Kıbrıs Türk Devleti’nin tanınması çağrısı, bu konudaki kararlılığımızı hâlâ anlayamamış olanlar için son bir fırsat niteliğindedir” ifadelerini kullandı.

Taçoy, “Kendilerini, Birleşmiş Milletler’in Rum yanlısı kararlarını “fırsat” olarak nitelemek yerine, bu net mesajları anlamaya ve Kıbrıs’taki gerçeklere uygun davranmaya davet ederim” açıklamasını yaptı.

“BİZİM BUGÜNKÜ MÜCADELEMİZ HAKLARIMIZIN TESLİM EDİLMESİ YÖNÜNDEDİR”

“Kıbrıs Türk halkı yıllardır hak ettiği bir yaşama kavuşmak için mücadele vermektedir” diyen Taçoy, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu yaşam için temel şartın egemen devletine dört elle sarılmak olduğu çok iyi bilmektedir. Bizler kimseden “bağımsızlık” ya da “egemenlik” talep etmiyoruz. Çünkü biz egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı canımız pahasına elde etmiş bir halkız. Egemenliğimiz de vardır, bağımsızlığımız da, kendi devletimiz de.

Bizim bugünkü mücadelemiz haklarımızın teslim edilmesi yönündedir. Dünya kamuoyu yıllardır sürdürmekte olduğu Rum yanlısı tutumunu artık terk etmeli ve Kıbrıs’taki gerçekler temelinde hareket etmelidir.”

“OKTAY’IN BUGÜNKÜ MESAJLARI DA BU YÖNÜ İLE ALGILANMALIDIR”

Taçoy, “Sayın Oktay’ın bugünkü mesajları da bu yönü ile algılanmalıdır. Kendisine bir kez daha ortaya koymuş olduğu kararlılık için teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca, başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ana vatanımız Türkiye’nin tüm devlet yetkililerine de aynı hislerimi ifade etmek isterim” dedi.