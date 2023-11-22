-ÖZEL HABER

Geçtiğimiz gün Gündem Kıbrıs’ın haberi ile kamuoyunun bilgisine gelen, “Taçoy-Cevdet Yılmaz Görüşmesi” siyasi kulislerde bomba etkisi yarattı.

Taçoy ve cephesinden söz konusu habere herhangi bir yalanlama gelmezken, görüşmenin içeriği ile ilgili Taçoy’un Başbakan Ünal Üstel ile görüştüğü öğrenildi.

Taçoy-Yılmaz görüşmesinin ardından Başbakan Ünal Üstel ve cephesi sessizliğini korurken, Üstel’in Taçoy’a randevu verdiği dikkatlerden kaçmadı.

Bilindiği üzere Ulusal Birlik Partisi’nin olası kurultayında UBP Milletvekili Hasan Taçoy, genel başkanlık için adaylığını açıklamış, ardından bakanlık görevinden alınmıştı.

Taçoy-Üstel görüşmesinin ayrıntıları henüz bilinmese de ana gündem maddesinin kurultay olduğu üzerinde duruluyor.

Taçoy-Yılmaz görüşmesinin ardından Hasan Taçoy’un sessizliği bazı yorumcular tarafından “Taçoy’a kurultay ayarı” olarak yorumlandı.

Gündem Kıbrıs’ın objektifine takılan Taçoy’un Başbakanlık binasına giriş fotoğraflarında beden dilinin durgun olduğu gözlerden kaçmadı.