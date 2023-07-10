Görevden alınacağı yönünde söylentiler yoğunlaşan Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan istifa etme kararı aldı.

Taçoy, Türkiye’den “istikrar” diyerek adaya dönen UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’den randevu talep etti.

Taçoy, isminin bu şekilde anılmasından rahatsız. “Görevden alınacak” söylentileriyle ilgili ise Hasan Taçoy, “Siyasette yeni değilim. Yedi kez sandıktan çıktım. İsmimin pazarlıklarda geçmesi ya da kurultay hesaplarına alet edilmesi kabul edeceğim bir şey değil” dedi.

İstifa ile ilgili dedikodulara da cevap veren Taçoy, “Başbakandan randevu talep ettim. Söylenenler benim de kulağıma geliyor. Başbakanın böyle bir niyeti varsa, işini kolaylaştıracağım. Benim esas görevim milletvekilliği. Kimliğim UBP. Ötesindeki tartışmalar hem UBP’ye ben bana zarar verir… Kişisel olarak istifa etmeye hazırım, görevi bırakmak benim için dünyanın sonu değil” dedi.

Taçoy, “UBP’nin kapsamlı bir değerlendirme yapması, seçim sonuçlarını değerlendirmesi, Güneydeki ve Yunanistan’daki gelişmeleri değerlendirmesi gerekiyor. Tartışmayan, karar almayan her siyasi yapı, ülkesine de zarar verebilir. Biz bu hataya düşmeyeceğiz. Başbakanla kapsamlı bir şekilde her şeyi konuşacağım. Kabinede benle çalışmak istemiyorsa da bunda ısrar edecek değilim. Bakanlık talebim olmadığı gibi, görevden alınmam da dünyanın sonu olmayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak : Haber Kıbrıs