Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy’un açıklamalarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhan Arıklı, “UBP’nin 24 milletvekili var. İçlerinde benimle cebelleşen bir tek Sayın Taçoy var. Diğer arkadaşlar içlerinde ne tür heves ve beklenti varsa da genellikle nezaket içerisinde bu krizin sonuçlanmasını bekliyorlar” ifadelerini kullandı.

Arıklı, “Bir tek Hasan Taçoy bana laf yetiştirmekle uğraşıyor. Sevgili Taçoy, UBP kurultayı daha yeni bitti. Bir sonrakine çok var. Sayın Başbakan’ın rolüne soyunma. O rol için bir sonraki kurultayı bekle…” dedi.