“Sigmalive” internet sayfasının haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sırasında Güney Kıbrıs’ın, İsrail saldırılarının son vermesine katkı koymasını talep ettiği belirtildi.

Habere göre, İran Dışişleri Bakanı, İsrail eylemlerine son verilmesine katkıda bulunmaları amacıyla Avrupa Birliği ülkelerini etkileyecek aktif adımları atması konusunda Güney Kıbrıs’a çağrıda bulundu.

Rum Dışişleri Bakanı Kombos da telefon görüşmesi sırasında itidalli olunması ve diplomasinin kullanılması çağrısında bulunmuştu.