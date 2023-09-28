Gazimağusa’da başka birine iletilmek üzere taksi şoförüne verilen pakette, 300 miligram Hint keneviri türü olduğuna inanılan madde saptandı. Olay bugün 01.30’da meydana geldi.

Gazimağusa’da, T.D.M.P.(E-21) tarafından başka bir şahsa götürülmek için taksi şoförüne verilen şüpheli pakette polis tarafından yapılan kontrolde, yaklaşık 300 miligram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Paket emare alınırken T.D.M.P. tutuklandı.

Öte yandan dün saat 14.00’te Haspolat’ta M.A.A.H.’nin (E-29) kaldığı evde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. Polis zanlıyı tutukladı.