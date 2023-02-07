Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Talip Atalay, BRTK’nın 'Sabah Haberleri’ programına telefon bağlantısı ile katılarak Adıyaman’daki otel enkazındaki çalışmalara ilişkin olay yerinden açıklamalarda bulundu.

Talip Atalay, Adıyaman’ın Pazarcık' bölgesinden kat kat daha kötü olduğunu ancak ulaşımın çok zor olduğunu belirterek, bu sebepten dolayı yeterince gündem olamadığını söyledi.

“ŞARTLAR ÇOK ZOR, EVLATLARIMIZDAN İYİ HABER ALMAK İÇİN BURADAYIZ”

“Allah herkese yardım etsin, hepimiz evlatlarımızdan iyi haber almak için buradayız ama şartlar çok zor” diyen Atalay, yapılan her şeyin bu tip durumlarda eksik kaldığını diğer taraflarla kıyaslandığında ise İsias Otel’de insan, vinç gibi unsurların olduğunu belirtti.

“HERKES PERİŞAN HALDE”

Kafileden 1 saat kadar önce geldiğini ve herkesle konuştuğunu dile getiren Atalay, herkesin perişan durumda olduğunu ifade etti.

Belediyelerinde çaresiz durumda olduğunu bildiren Atalay, en yoğun çalışmanın İsias Otel’de olduğunu ve ailelerin beklemekte olduğunu söyledi.

“HERKES HER ŞEYE HAZIRLIKLI OLMALI”

“Umarım ailelerin yüzleri güler, kolay bir süreç değil herkesin her şeye hazırlıklı olması gerekiyor” diyen Atalay, yanlış haberlerin KKTC basınında olabildiğini bunun ailelerde psikolojik yıkıma sebep olabileceğini ifade etti.

“ÇOCUKLARA HENÜZ ULAŞAMADIK”

Kafileden çocukların biraz daha arkada olduklarına değinen Atalay, henüz ulaşamadıklarını kaydederek, “Rehberlerden cansız bedenine ulaştıklarımız oldu” dedi.

Atalay, ayrıca çocukların bulundukları noktayı tam olarak kestiremediklerinden de bahsederek, “120 kişi var ve çocuklarımızın aşağıda olduğu düşüncesi hakim, umarım mutlu edecek sonuçlara ulaşırız” dedi.

Aralıksız çalışmaların devam ettiği vurgusunu yapan Atalay, asıl sorunun bulundukları konumun rahat ulaşılmayan bir yer olması olduğunu söyledi.

“NE YAPSAK EKSİK KALIYOR”

Atalay, “Sitem etmemek lazım yetkililere, herkes elindeki imkanı ortaya koyuyor ama ne yapsak eksik kalıyor maalesef...” şeklinde konuştu.

“YAŞAYACAK KİŞİLERE EL UZATAMIYORUZ BELKİ DE”

Öte yandan yardım gitmeyen ve enkaz altında kalan insanlardan da bahseden Atalay, “İnsanlar geceden bu yana yalvarıyor bize de yardım edin diye bizim enkazda çalışma olduğu için gidemiyoruz. Burada böyle bir çaresizlik yaşanıyor... Herkes çaresiz, yaşayacak kişilere el uzatamıyoruz belki de” dedi.