Ülkede dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında kaydedilen yağışlarda, Sipahi’yi, 30 kg ile Dipkarpaz ve Yenierenköy takip etti. 

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların metrekare başına bölgelere göre dağılımı şöyle:

2024-2025 üretim yılı beyan başvuruları 28 Şubat’a kadar yapılabilecek 2024-2025 üretim yılı beyan başvuruları 28 Şubat’a kadar yapılabilecek

“Sipahi 39 kg, Dipkarpaz, Yenierenköy 30 kg, Zaferburnu, Kaleburnu 22 kg, Alevkaya 12 kg, Mehmetçik, Doğancı 9 kg, Beylerbeyi 8 kg, Çamlıbel 7 kg, Girne, Koruçam, Boğaz, Bostancı, Zümrütköy, Selvilitepe 6 kg, Kalkanlı, Gönendere, Alayköy, Karaoğlanoğlu, Lapta, Lefkoşa, Gönyeli 5 kg, diğer bölgeler 0.4 ile 4.2 kg arası"