TAM PARTİ Kurucusu Serdar Denktaş, Genç TV’de Meltem Sonay’ın canlı yayın konuğu oldu.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Türkiye ziyaretini değerlendiren Denktaş, görüşmenin olumlu ve iki liderin uyumlu olduğunu belirterek, bölgedeki gelişmeler gereği Türkiye ile birlikte ortaya konacak dil birliğinin önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendiren Denktaş, “Her iki cumhurbaşkanı da kendi duruşlarını ince eleyip sık dokuyarak seçilmiş kelimelerle ifade ettiler. Gayet uyum içerisinde söylemler ortaya kondu. Her ikisinin de yaptığı açıklamalar umut vericiydi, hem de olması gerekendi” dedi. Seçim kampanya dönemlerinde ortaya çıkan söylemlerin gerçeği yansıtmadığını bir kez daha hatırlatan Denktaş, KKTC’de kim seçilirse seçilsin, Türkiye’de kim iktidarda olursa olsun birlikte yol yürümenin unutulmaması gerektiğini belirtti.

"TÜRKİYE İLE SAĞLANACAK DİL BİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Kıbrıs sorununun sadece Kıbrıslı Türkler’in sorunu olmadığını, Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin, Yunanistan ile Kıbrıslı Rumların müşterek sorunu olduğuna dikkat çeken Denktaş, “Ne onların Yunanistan’sız ne de bizim Türkiye’siz bir yere varabilmemiz mümkün değil. Her ne kadar şu anda ortada iki farklı görüş varmış gibi görünse de Türkiye ile geliştireceğimiz el birliği ve dil birliği ile federasyon ya da iki devletli çözümün dışında başka bir üçüncü model yaklaşımını daha sık duyacağız. Bölgedeki gelişmelere baktığımız zaman da Türkiye ile dil birliği geliştirmenin ne kadar önemli hale geldiğini görebiliyoruz” dedi.

Hem iyi niyet göstergesi, hem de ada üzerinde barış içinde yaşamanın göstergesi olarak, iş birliğine yönelik Rum tarafını beklemeden tek taraflı adımların atılması gerektiğine dikkat çeken Denktaş, “Bu ada iki halkın barış içinde yaşayabileceği kadar büyük, fakat iki halkın temas etmeden yaşayamacağı kadar da küçüktür” diye konuştu. Kapıların açılmasının tek taraflı adımlara iyi bir örnek olduğunu belirten Denktaş, dünyanın da destek vereceği buna benzer adımlar atılması gerektiğini söyledi.

"RUM TARAFI SİLAHLANMA HİSTERİSİNE SON VERMELİ"

Son günlerde kamuoyunda geniş yer bulan Rum tarafının silahlandığı propagandasını eleştiren Denktaş, Rum tarafının silahlanmaya harcadığı bütçeyi iş birliğine harcaması gerektiğine dikkat çekti. Silahlanma algısının kendilerine de büyük zarar verdiğini söyleyen Denktaş, “Bu adanın en büyük gelir kaynağı turizmdir. Onlar için de bizim için de aynısı geçerli. Her an savaş olabilir algısı ne turist getirir, ne de yatırım getirir. Kendi ekonomilerine de büyük zarar veriyorlar. Bu silahlanma bizim içinse zaten çok fazla, Türkiye içinse çok küçük, buna güçleri yetmez. Sadece huzursuzluk yaratıyorlar. Bu silahlanma histerisine son vermeliler” diye konuştu.

"TAM PARTİ 11 OCAK’TA İLK KONGRESİNİ YAPACAK"

TAM PARTİ’nin ekipleriyle ve komiteleriyle seçime hazır, ülke yönetimine talip bir parti olduğunu dile getiren Denktaş, “TAM PARTİ sorun yaratan değil, sorun çözen bir yapıdır. Merkezdeki yerimizle bir kitle partisi olmaya adayız. Ülke sorunlarıyla baş edecek bir partidir. ‘Çözülmez’ denilen her sorunun çözümünü üreten bir parti olmaya çalışıyoruz” dedi.

Denktaş, 11 Ocak’ta yapılacak kongrede TAM PARTİ genel başkanı olmaya aday olduğunu ifade ederek, kongre hazırlıklarının sürdüğünü söyledi. TAM PARTİ’nin sosyalistinden ülkücüsüne kadar çeşitli görüşlerden insanları bir araya getirmiş bir oluşum olduğunu, dolayısıyla farklılıkları ve keskin duruşları ortak bir hedef etrafında toplamış bir yapı olduğunu belirtti. “Bu durum, özellikle kuruluş aşamasında zor bir iştir. Fakat arkadaşlarımızın hepsinin yüreğinde yurt sevgisi var. İyi ki bu adımı atmışız. Çünkü siyasete ve siyasetçiye büyük bir güvensizlik var. Mevcut siyasi partilerin durumu ortada. O nedenle ülkedeki bu boşluğu TAM PARTİ dolduracak” diye konuştu.