Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, 10 yıl önce ABD Başkan Yardımcısı olarak Kıbrıs'a yapmış olduğu ziyareti hatırlatan Joe Biden, Kıbrıs sorununa bir çözüm olasılığı konusunda iyimserliğini koruduğunu söyledi, federasyon vurgusu yaptı.

Biden, Güney Kıbrıs'ın Gazze Şeridi'ndeki sivil halka insani yardım gönderilmesine yönelik "Amaltiya" planının uygulanmasına yönelik girişimini de övdüğü bildirildi.

Joe Biden, bölgesel düzeyde Güney Kıbrıs'ın ABD'nin güvenilir bir ortağı olduğunu kaydetti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise, Biden'ın Kıbrıs sorununda müzakerelere geri dönüş yönündeki desteğini memnuniyetle karşıladığı aktarıldı.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ilişkilerin şu anda "tarihi zirvede" olduğunu belirterek, iki ülkenin "savunma ve güvenlik, enerji, kolluk kuvvetleri, teknoloji ve inovasyon" konularındaki yakın iş birliğine vurgu yaptı.

Öte yandan, 'tarihi görüşme' olarak nitelendirilen görüşmede, iş birliğinin geliştirilmesine de dikkat çekildi.