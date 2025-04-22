Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında tarım ve doğal kaynaklar alanında sürdürülen iş birliği çalışmaları kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Bakan Hüseyin Çavuş, görüşme sırasında yaptığı değerlendirmede, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki iş birliğinin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade ederek, iki ülke arasındaki iş birliğinin sektörün sürdürülebilir gelişimine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da, iki ülke arasındaki güçlü kardeşlik bağlarının tarım ve doğal kaynaklar alanında yürütülen ortak projelerle daha da pekişeceğini belirtti.