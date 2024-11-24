Çavuş, bazı bölgelerde balıkçı teknelerinin battığını, seraların zarar gördüğünü, ağıllarda hasar meydana geldiğini söyledi.

Şu ana kadar tanzim edilmesi zor bir zarara rastlamadıklarını anlatan Çavuş, yarın da ada genelinde çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Bakanlığın tüm ekipleri ile birlikte tüm gün görev yaptığını belirten Çavuş, “Tüm halkımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar maddi zararlarımız var, ama insanımıza zarar gelmemesi önemli. Sayın Başbakan Ünal Üstel ile de temas halinde, kısa sürede zararları karşılanması, üretimin aksaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.