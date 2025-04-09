Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından hayvansal üretimde hastalıklarla mücadelede biyogüvenlik önlemleri, kuzu ve oğlak ölümleri ile süt kalitesi ve hijyen konularında Güzelyurt’ta üreticilere yönelik eğitim programı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Güzelyurt Kıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası toplantı salonunda gerçekleşen eğitimde, hastalıklarla mücadelede alınması gereken biyogüvenlik önlemleri hakkında Hayvancılık Dairesi Hayvan Yetiştirme Şubesi mühendislerinden Yüksek Ziraat Mühendisi Ayşen Bulancak’ın sunum yaptığı vurgulandı.

Kuzu ve oğlak ölümlerinin sebepleri ile alınabilecek önlemler konusunda Veteriner Dairesi’nden Hayvan Sağlığı ve Patoloji Laboratuvar Sorumlusu Pataloji Doktoru Dr. Neslihan Öznur ile Güzelyurt Kaza Veteriner Dairesi Sorumlusu Veteriner Hekim Muzaffer Haloğlu'nun bilgi verdiğinin belirtildiği açıklamada, süt kalitesi, hijyen ve şahit numune alımı ile ilgili sunumların ise SÜTEK kurumundan Teknik Şube Amiri Aysel Çağlar ile Kalite Kontrol Uzmanı Gıda Mühendisi Hatice Alibaba tarafından yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Katılımcıların sorularının da yanıtlandığı eğitim programı, üreticilerin bilinçlendirilmesi ve sağlıklı üretim koşullarının geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.” denildi.