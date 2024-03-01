Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

04 – 25 Ocak 2024 tarihleri arasında 5 ilçede Tağşiş analizi için yapılan denetimler sonucunda 66 zeytinyağı numunesi alınmış ve ECN 42 ye göre yapılan analizlerin sonucunda 47 Zeytinyağı numunesi Uygun (Tağşişli Değil), 19 Zeytinyağı numunesi ise Uygun Değil (Tağşişli) olarak tespit edilmiştir.

19 Tağşişli Zeytinyağı numunesinin 18’ inin Üretici/Satıcı firması tespit edilmiş olup, 1 zeytinyağı numunesinin firması tespit edilemediğinden dolayı bu numune ile ilgili hukuki süreç başlatılmıştır.

18 Tağşişli zeytinyağının ise 7 farklı firmaya ait olduğu tespit edilmiştir. Tağşişli tespit edilen zeytinyağlarının üretici/satıcı firmaları 38/2023 sayılı ‘’Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası’’ nın 8. madde, 4. fıkrasına aykırı davrandıkları için, haklarında söz konusu Yasanın 28. madde, 4. fıkra, A bendine istinaden idari ceza uygulanacaktır.

3 Tağşişli zeytinyağının üretici/satıcı firması olan 2 firma, Yasanın 19. madde, 7. fıkrasına istinaden itiraz hakkını kullanmış ve şahit numuneden tekrar analiz yapılmasını talep etmiştir. Laboratuvar sonuçları geldikten sonra detaylı bilgi Basınla paylaşılacaktır.

15 Tağşişli zeytinyağının üretici/satıcı firması olan 5 firmaya ise cezai işlem uygulanmaya başlanmıştır.