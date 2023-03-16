Tarım Dairesi, bu hastalık ve zararlıya dair belirtilerin görülmesi halinde, Tarım Dairesi tarafından tavsiye edilen fungusitlerden ve insektisitlerden birisi ile ilaçlama yapılması gerektiğini bildirdi.

Daire’den yapılan açıklamada, tavsiye edilen ilaçlar ve dozlarının Tarım Dairesi’nin internet sayfasında (https://tarimdairesi.gov.ct.tr) bulunabileceği duyuruldu.

Açıklamada, Zeytin Pamuklu biti ve zeytinlerde Halkalı Leke Hastalığı hakkında şu bilgiler verildi:

ZEYTİN PAMUKLU BİTİ VE İLAÇLAMA ZAMANI

“Zeytin pamuklu bitinin larvaları zeytin somaklarında tomurcuk sapları ve sür­gün uçlarında bitkinin öz suyunu emerek, ağaçların ve sürgünlerin zayıflamasına, çiçek ve çiçek tomurcuklarının dökülmesine neden olarak zararlı olurlar.

Zeytinde pamuklu biti, genellikle ilkbahar aylarının yağışlı geçtiği nemli ve budama yapılmamış zeytinliklerde, zeytinin çiçeklenme döneminde zararlı olabil­mektedir. Aynı dönemde zararlı olan zeytin güvesi çiçek nesline karşı bir ilaçlama yapılmış­sa, bu zararlıyı hedefleyen ayrı bir ilaçlamaya gerek yoktur. Zeytin güvesine karşı ilaçlama yapılmayan bahçelerde ise, ağaçların sadece yoğun zarar görmüş somakları ilaçlanmalıdır. Böylece doğal düşmanların fazla zarar görmesi önlenecek ve bunlar, somaklardaki zararlı ile beslenecekleri için, bahçedeki doğal denge korunmuş olacaktır. İlaçlamanın mutlaka gerekli olması halinde, zeytin pamuklu bitinin en uygun mücadele zamanı, sürgün uçlarında ilk pamuklanmalar görüldükten 10 gün sonra başlamak üzere çiçeklenme zamanına kadar olan dönemdir. Bu zararlıya karşı Daire tarafından tavsiye edilen ilaçlar ve dozları kullanılır.

ZEYTİNLERDE HALKALI LEKE HASTALIĞI VE İLAÇLAMA ZAMANI

İlk belirtiler, ilkbaharda yaprakların üst yüzeylerinde görülen siyahımsı-gri renkte yuvarlak noktalar şeklindeki lekelerdir. Bu noktaların bulunduğu yerde renk açılır, daha sonra bunun çevresinde normal yaprak renginde bir halka oluşur. Bunu dıştan ikinci bir açık renkli halka çevirir. Sonra tekrar koyu renkli bir halka oluşur. Hastalığın epidemi yaptığı yıllarda lekeli yapraklar mayıs ayından itibaren dökülmeye başlar ve yaprakların tamamı dökülerek ağaçlar çıplaklaşır. Bu durum az meyve tutumuna ve meyvenin erken dökülmesine neden olur. Hastalık nedeniyle zayıflayan ağaçlarda; sürgün ve ince dallar kuruyabilir. Sulanan, nemli ve ağır topraklarda ve denize yakın zeytinliklerde hastalığa her yıl rastlanılmaktadır. Özellikle ilkbaharı yağışlı ve serin geçen yıllar hastalığın epidemi yapması için uygundur. Bu hastalığa karşı Daire tarafından tavsiye edilen ilaçlar ve dozları kullanılır.

1. İlaçlama: Hasattan sonra,

2. İlaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

3. İlaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.”

“İLAÇLAMA ÇİÇEK ÖNCESİ VEYA ÇİÇEKLERİN DÖKÜLMESİNDEN SONRA YAPILMALIDIR”

Açıklamada, ilaçlamaya ilişkin bazı uyarılar yapılarak, çiçeklenme döneminde ilaçlama tavsiye edilmediğinden ilaçlamanın çiçek öncesi veya zeytin çiçeklerinin dökülmesinden sonra yapılması gerektiği kaydedildi.

Bunun yanında, yakınlarında arı kovanları bulunuyorsa ilaçlama öncesinde kovan sahiplerinin haberdar edilmesi hatırlatılan açıklamada, ilaçlama yaparken “Tarım İlaçlarının Güvenli ve Etkin Kullanımı”na ilişkin hususlara dikkatle uyulması gerektiği belirtildi.