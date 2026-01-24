Meteoroloji Dairesi verilerine göre, söz konusu tarihlerde en fazla yağış Selvitepe’de metrekareye 116,0 kilogram olarak kaydedildi. Selvitepe’yi Kozanköy (67,7 kg/m²), Alsancak (66,0 kg/m²), Boğaz (50,4 kg/m²), Salamis (42,2 kg/m²), İskele (41,5 kg/m²), Çamlıbel (40,2 kg/m²), Kalkanlı (40,1 kg/m²), Taşpınar (37,7 kg/m²) ve Sandallar (37,4 kg/m²) izledi.

Yağışlar nedeniyle daha önce su toplamış olan göletlerde seviyelerin yükseldiği belirtilirken, temizliği yapılmış dere yatakları ve akarların yoğun yağışları sorunsuz şekilde taşıdığı kaydedildi. Bazı bölgelerde yaşanan kısa süreli taşmaların ise yerel yönetimler, Sivil Savunma Teşkilatı ve Su İşleri Dairesi ekiplerinin zamanında müdahaleleriyle kontrol altına alındığı bildirildi. Su seviyesi taşma gösteren göletlerin sürekli gözlem altında tutulduğu vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, şu ana kadar yapılan çalışmalar sayesinde herhangi bir olumsuz durumun rapor edilmediği ifade edilirken, ekiplerin görev başında olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, bereketli olması temenni edilen yağışlardan dolayı zarar bildiriminde bulunan üreticiler için gerekli çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Yetkililer, üreticiler ile vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.