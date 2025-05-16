Yasa değişikliğinin gerekçesi, "39/2024 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasası’nda öngörülen süreler içinde yabancı gerçek veya tüzel kişilerin ödemesi gereken tüm vergi harçları ödenemediğinden devletin bundan kaynaklanan gelir kaybını önlemek, vergi ve harçların ödenmesine olanak sunmak ve ekonomiye de katkı sağlamak" şeklinde açıklandı.

Yasa değişikliğinde, turizm, eğitim, sağlık, sanayi, tarım, teknoloji veya ar-ge alanlarında en az 10 milyon Euro yatırım şartı arandığı, konut yapıp satmanın (yap-sat) yatırım sayılmayacağı belirtildi.

Yabancı gerçek veya tüzel kişiler Bakanlar Kurulu’ndan satın alma izni alınması koşuluyla şu miktarda taşınmaz mal alınabilirler:

“Satın alınacak malın arazi olması, yapı iznine uygun olması halinde: Satın alınacak arazinin yüz ölçümü bin 338 metrekareden fazla olamaz. Bu alan içerisine sadece bir adet konut yapılabilir. Satın alınacak taşınmaz malın apartman dairesi olması halinde: 3 adetten fazla olamaz; ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyan ve aynı hakkı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarına veren devletlerin uyruğundan olan gerçek veya tüzel kişiler 6 adet apartman dairesi alabilir. Satın alınacak taşınmaz malın müstakil ev olması halinde: Arazinin yüzölçümü 3 bin 300 metrekareden fazla olamaz ve satın alınan müstakil evin arazisine 2’nci bir ev ve/veya apartman dairesi ve/veya konut yapılamaz. Söz konusu kurallar dışında toplu konut veya site olarak inşaa edilmiş olması halinde; 2 adet 2 katlı müstakil villa alabilir. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyan ve aynı hakkı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarına veren devletlerin uyruğunda olan gerçek veya tüzel kişiler 3 adet 2 katlı müstakil villa alabilir.”