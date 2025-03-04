Cumhurbaşkanı Tatar, 186 sayılı kararın, Kıbrıs’ta yaşanan hukuksuzlukları ve Rum tarafının tek taraflı yönetim iddiasını meşrulaştırdığını ifade etti. 21 Aralık 1963’te EOKA terör örgütünün Kıbrıslı Türklere yönelik başlattığı saldırılar sonucunda anayasal düzenin bozulduğunu hatırlatan Tatar, bu süreçte Kıbrıslı Türklerin devlet kurumlarından dışlandığını ve zorla gettolara hapsedildiğini söyledi.

Tatar, “BMGK’nin 186 sayılı kararı, Kıbrıs Türk Halkı’nın anayasal haklarını yok sayarak adadaki Rum yönetimini tek meşru otorite olarak tanımış ve bugün hala devam eden statükonun temelini atmıştır” dedi.

“BM Barış Gücü Yetersiz Kaldı”

Açıklamasında BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) adadaki şiddeti önlemek amacıyla görevlendirildiğini ancak Kıbrıs Türk Halkı’nın güvenliğini sağlama noktasında yetersiz kaldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kararın Kıbrıslı Türklerin temel haklarını koruma konusunda başarısız olduğunu vurguladı.

“Adil ve Kalıcı Çözüm İçin Egemen Eşitlik Şart”

Tatar, adada adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün sağlanabilmesi için Kıbrıs Türk Halkı’nın egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesi gerektiğini belirterek, “Sahadaki gerçekleri yansıtan, iki tarafın da meşru hak ve çıkarlarını koruyan adil bir çözüm ancak egemen eşitlik temelinde mümkündür” dedi.

“Mücadelemiz Devam Edecek”

Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Kıbrıs Türk Halkı’nın haklı beklentilerini dikkate alan ve adadaki taraflar arasında gerçek bir denge gözeten yeni bir uzlaşı yaklaşımının benimsenmesi gerektiğini söyledi. KKTC’nin, Anavatan Türkiye’nin tam ve sarsılmaz desteğiyle Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarını koruma mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeni vizyonu doğrultusunda, egemen eşitliğin kabul edilmediği hiçbir çözümün başarılı olamayacağını belirten Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın uluslararası toplum nezdinde hak ettiği statüyü kazanması için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.