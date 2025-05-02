Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devlet adamı Binali Yıldırım'a yürüttüğü çalışmalar ve hizmetlerden dolayı duyduğu saygıyı belirtti ve teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de yaşanan gelişmelere değinerek, bu konuda Binali Yıldırım'ın hizmetlerinin ve katkılarının yadsınamaz olduğunu ifade etti. Verilen mücadeleler ve çabalar karşılığında, KKTC’de yaşanan gelişmelere işaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu kapsamda hizmet verenlere teşekkürlerini yineledi.

KKTC'nin tanınması ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde verilen emeklerin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilmesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarına değindi.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi'nin çok kıymetli olduğunu, önemli bir pozisyonda olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Aksakallar Konseyi 17. Toplantısının KKTC'de yapılmasını, tarihi bir gelişme olarak nitelendirdi.

KKTC'de gerçekleşen TEKNOFEST'in Türkiye Cumhuriyeti'ne teknoloji alanında yön vereceği havacılık, uzay ve teknoloji festivali olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu organizasyonun öncülüğünü yapan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emek veren herkese teşekkür etti.

KKTC'nin yazdığı destan ile bu topraklarda teknoloji rüzgarı estirebileceği bir cazibe merkezine dönüşmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, elde edilecek olan başarının herkesin başarısı olacağını vurguladı.