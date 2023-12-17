Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar baloda yaptığı konuşmada, spor yazarlarıyla birlikte 30 yıldan beridir farklı etkinlik ve projelerde bir araya gelip ortak çalışmalar yaptığını söyledi.

Spor yazarlarının yaptığı hizmetlerin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, derneğin kurulmasında ve dernek binası ile tesislerinin yapılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Kıbrıs Türkü’ne sporda uygulanan haksız ve acımasız ambargoların çağdışı olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, ambargoların aşılması için mücadele verildiğini kaydetti.

Birçok farklı dalda başarılı sporcuların yetiştiğini ve ülke tanıtımı açısından sporun önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, spor yazarlarının köşe yazıları, haberleri ve anlatımlarıyla sporcuları doğru yönlendirip cesaretlendirecek yayınlar yapması gerektiğine dikkat çekti.

Spor yazarlarını, sergilediği birlik ve beraberlikten dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Sizlerle beraber olmaktan dolayı her zaman mutlu ve gururluyum” dedi.