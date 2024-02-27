Gardiyanoğlu: 26’ya yakın eczane sözleşme imzalayarak sisteme dahil oldu Gardiyanoğlu: 26’ya yakın eczane sözleşme imzalayarak sisteme dahil oldu

Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı yaklaşık bir saat sürdü.

Tatar toplantıdan çıkışında yaptığı açıklamada, yüksek öğrenim ve narenciyedeki bazı sorunları ele aldıklarını belirtti.

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