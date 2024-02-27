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Tatar toplantıdan çıkışında yaptığı açıklamada, yüksek öğrenim ve narenciyedeki bazı sorunları ele aldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı yaklaşık bir saat sürdü.

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