Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı yaklaşık bir saat sürdü.
Tatar toplantıdan çıkışında yaptığı açıklamada, yüksek öğrenim ve narenciyedeki bazı sorunları ele aldıklarını belirtti.
Detaylar gelecek...
Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı yaklaşık bir saat sürdü.
Tatar toplantıdan çıkışında yaptığı açıklamada, yüksek öğrenim ve narenciyedeki bazı sorunları ele aldıklarını belirtti.
Detaylar gelecek...
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