Tatar, Milli İradeye Saygı Platformu tarafından düzenlenen Vatanseverlik Ödül Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Milli İradeye Saygı Platformu’nun yıllardır Ramazan ayında iftar sofraları ve diğer etkinliklerle insanları buluşturmasının yanı sıra 6 Şubat depreminde de insanları bir araya getirdiğini kaydetti.

Milli İradeye Saygı Platformu’nun çalışmalarını takdirle izlediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle yaşanan deprem felaketinde ortaya konan çabaların çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 6 Şubat depreminde büyük acılar çekildiğini ifade ederek, geçen gün Adıyaman’da Şampiyon TMK Voleybol Takımı'nın da yaşamını yitirdiği İsias Otel enkazını ziyaret ettiğini dile getirdi.

Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta depremde yaşamlarını yitirenlerin mezarlarını ziyaret ettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

İsias Davası'nın takipçisi olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Tek yürek olduk, acılar bizi birleştirdi. Kaybettiğimiz insanlarımızı unutmamız mümkün değil” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti kurulurken, düşmandan kurtulmak için verilen mücadelede yüzbinlerce şehit verildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, depremde de 53 bini aşkın kişinin yaşamını kaybettiğini vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün her zaman arkasında Türkiye Cumhuriyeti olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Birlik ve beraberlik içinde halkımızı geleceğe milli iradeyle taşıyabiliriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar’ın yanı sıra platformda yer alanlara ve depremdeki çalışmalarından dolayı ödül alanlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, gecede ödül alanlara plaketlerini de verdi.