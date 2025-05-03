Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkedeki temasları çerçevesinde eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni’ne, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte katıldı, ödül kazanan tüm gençleri ayrı ayrı tebrik etti.

Törende, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Erdoğan ve Tatar, dereceye girerek başarılı olan gençlere ödüllerini verdi. Daha sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

- Tatar: “Bu tarihi birlikte yazdık”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilk kez düzenlenen TEKNOFEST’in ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu büyük organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür ederek, “Bu festival bizlere çok şey öğretti, tarihi birlikte yazdık” dedi.

“TEKNOFEST’in KKTC’de düzenlenmesinden dolayı şahsım ve halkım adına teşekkür ediyorum. Bu festival, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine teknolojik anlamda şekil verebilecek, gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturan çok önemli bir buluşmadır.” ifadelerini kullanan Tatar, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a teşekkürlerini sundu.

Konuşmasında, TEKNOFEST’in gençler için bir ilham kaynağı olduğuna dikkat çeken Tatar, etkinlik boyunca Türkiye’nin savunma sanayiinde öncü kurumlarının KKTC halkı tarafından yakından tanındığını belirtti.

“Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma sanayisinde son yıllarda kaydettiği başarılar, Türk dünyasının gururudur” diyen Tatar, bu başarıların Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğe katkı sağladığını vurguladı.

Güney Kıbrıs’ta ve farklı merkezlerde farklı hesaplar yapılabileceğini, ancak KKTC'nin, Türkiye’nin desteğiyle istikrar ve huzur içinde geleceğe yürüdüğünü belirten Tatar, şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti'nin milli savunma sanayisinde son yıllardaki başarılara vesile olan tüm kurum ve kuruluşlar Türk dünyasının gururudur ve gurur abideleridir. Çünkü biz burada Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşayabiliyorsak bütün bunları biz Türkiye Cumhuriyeti'nin elbette buradaki varlığına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerek denizlerde gerek hava sahasında her türlü bekamız için yaptığı çalışmalarla buradaki güvenliği koruyabilmesinden geçmektedir.”

TEKNOFEST’in, Türkiye’de dokuz kez, Azerbaycan’da bir kez ve şimdi de KKTC’de düzenlendiğini hatırlatan Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Türk dünyasına verdiği önemi de selamladı.

-“Bu yapılar, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün ifadesi olacaktır”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, açılışını birlikte gerçekleştirdikleri yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Cumhuriyet Meclisi binası ile Yüksek Mahkeme, Milli Kütüphane, cami ve 400 dönümlük Milli Park gibi projeler için teşekkür eden Tatar, “Bu yapılar, başkent Lefkoşa’ya birer abide olarak, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün ifadesi olacaktır” diye konuştu.

Törene katılan vatandaşlara da teşekkür eden Tatar, etkinliğin yoğun katılımla gerçekleştiğini ve üç gün boyunca yüz binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladıklarını belirtti. “Buraya kaç kişi gelir diye endişemiz vardı ama rakamlar 150 bini aştı, belki 200 bini bulacak” diyen Tatar, bu ilgiyi büyük bir başarı olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının sonunda, “Kıbrıs’ta bir dönüm noktası olan 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan sonra, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yaşadığı tecrübeler ve ambargolar neticesinde kurulan ASELSAN gibi kuruluşlar bugün dünyanın önde gelen firmaları arasındadır. Bu başarıya katkı koyan herkesi saygıyla anıyor, şu anda bu kuruluşları yönetenlere halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.

TEKNOFEST’in KKTC için tarihi bir kazanım olduğunu vurgulayan Tatar, “Bu tarih milli bir tarihtir. Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım” diyerek konuşmasını tamamladı.