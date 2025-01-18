CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sağlık alanına her zaman önem verdiklerini belirterek, tüm yarım kalan hastane projelerinin Başbakan Ünal Üstel önderliğinde tamamlanmaya başladığını kaydetti.

“Bizim yüreğimiz KKTC için atıyor” diyen Tatar, ülkeye nasıl hizmet ettiğimiz açık ortada, bunu buradan haykırıyorum’ dedi.

“Halkımıza hizmet vermek ve geleceğe umutla bakabilmeyi sağlamak en büyük amacımızdır” diyen Tatar, Güzelyurt’taki üreticiye de desteklerini esirgemeyeceklerinin altını çizdi.

Tatar şöyle devam etti:

“Çabalar sayesinde Güzelyurt daha da güzel olacaktır. Güzelyurt denizle de buluşacaktır. Güzelyurt’tan göç bu projelerle engellenecektir. Hastanenin tamamlanması nüfus hareketlerini de dengeleyecektir.”