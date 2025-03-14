Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Canımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarının her daim yüreğimizde ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulamak istiyorum.” dedi.

Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İnsan hayatını her şeyin üzerinde tutan, türlü zorluğa karşın özveri ile çalışan tıp doktorluğu mesleği, üniversite eğitimi süreci ile başlayarak sürekli yenilenmeyi mecbur kılan, bilimsel, sosyal ve teknolojik gelişmeleri izleyerek araştırmaların merkezinde olmayı gerektiren mesleklerdendir.

Tıbbın amacı; insanların sağlıklı ve yaşam kalitesini arttırarak mutlu bir yaşam sürmesini sağlamaktır. Bilim insanlarının tanı ve tedavi amaçlı geliştirdikleri yöntemlerin uygulanmasında Türk doktorları, bilim insanları ve diğer sağlık çalışanlarının tıp bilimini yönlendiren gelişmelere kimi zaman öncülük edip, kimi zaman da doğrudan büyük katkı sağladığını Covid-19 pandemisi süreci ile yüzyılın afeti 6 Şubat depreminde bir kez daha şahit olduk.

İnsan sağlığı, mutluluğu ve huzuru için gece gündüz çalışan, savaş alanlarında ve yeri geldiğinde afet bölgelerinde canı pahasına görev yapan doktorlarımız ile sağlık çalışanlarımızın, çalışma koşullarının ve ortamlarının iyileştirilmesi, mesleklerini yerine getirirken endişesiz çalışmaları için gerekeni sağlamak devletlerin görevidir.

Sağlık alanındaki hizmetlerin, sağlık personelinin memnuniyetini yükseltmek ve dolayısı ile halka kesintisiz bir şekilde hizmet sunulması hepimizin temennisidir.

Sağlıklı yaşam her bireyin en temel hakkı olduğu gibi kaliteli sağlık hizmetleri günümüzde çağdaşlığın bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Devletlerin vatandaşlarına sağlıklı ve yüksek kalitede bir yaşam sürdürebilecekleri sosyo-ekonomik ve kültürel ortam sağlaması temel hedef olmalıdır. Bu bağlamda, ülkemizde son yıllarda, sağlık alanında yapılan global ölçekteki yatırımları, kamusal sağlığın gelecekteki teminatı niteliğindedir.

14 Mart Tıp Bayramı’nda, kendisini insanlık sağlığına adayan tüm doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımıza şahsım ve vatandaşlarım adına bir kez daha teşekkürlerimi sunarken, canımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarının her daim yüreğimizde ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulamak istiyorum.”