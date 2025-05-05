Ledra Palace Otel'deki toplantıda, Gençlik Komitesi üyeleri hakkında liderlere bilgi verilerek, bundaki sonraki toplantıların temelinin atılacağı bugünkü toplantının gündemi aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum Yönetimi Lideri Hristodulidis, Gençlik Teknik Komitesi'nin toplantısının ardından görüşmeye geçti.

İlk sözü alan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart, Gençlik Teknik Komitesi ve liderlere, toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti. Stewart, liderlerin bugünkü toplantıya katılmasının, komiteye ve yapacakları çalışmalara verilen desteğin güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Stewart, Gençlik Teknik Komitesi’nin 13’üncü teknik komite ve 10 yılından ardından kurulan ilk komite olduğuna dikkati çekti.

2025 yılının aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin Gençlik, Barış ve Güvenlik Gündemi’ne ilişkin aldığı kararın 10’uncu yılı olduğunu belirten Stewart, bu evrensel gündemin gençliği güçlendirerek, sosyal, politik, ekonomik ve hayatın her anlamında anlamlı katılımlarının sağlanması hedefiyle belirlendiğini kaydetti.

Ülkenin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve zorluklarına ortak inisiyatiflerle yanıt verilmesinin beklediğini ifade eden Stewart, Gençlik Teknik Komitesi'ne çalışmalarında başarılar diledi.

- Tatar: “Doğu Akdeniz’deki bu güzel adada bir arada yaşamayı öğrenmeliyiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, toplantıda bir tarih yazılıyor olduğuna dikkat çekerek, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne Gençlik Teknik Komitesi'nin kurulması gibi alanlarda göstermiş olduğu liderlikten dolayı teşekkürlerini iletti.

Kıbrıs’ta bir “Kıbrıs sorunu” olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda karşılıklı gerçekçi ve dürüst olunması gerektiğini ifade eden Tatar, bu sorunun çözüm sürecinin koşullar çerçevesinde şekilleneceğini kaydetti.

“Gençliğimize inanıyoruz ve güveniyoruz.” diyen Tatar, Komite’de yer alan gençlerin eğitimli ve kapasite sahibi olduklarını belirterek, seçilen tüm üyeleri tebrik etti. Komite üyelerinin birbirlerini tanıyarak ve anlayarak ileriye gidilebileceğini kaydeden Tatar, sürdürülebilir ve başarılı bir geleceğin başarılabileceğini belirtti. Tatar, emeklerinden dolayı Colin Stewart’a da teşekkürlerini sundu.

- “Mülklere ilişkin gelişmelerin yeniden değerlendirilmesini talep edeceğim”

Rum Lider Hristodulidis’e de bu gelişmeden dolayı teşekkür eden Tatar, baş başa görüşmelerinde özellikle mülklere ilişkin son haftalarda yaşanan gelişmeleri ele alarak, bu konularda yeni değerlendirme yapılmasını talep edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, karşılıklı güvenin öneminin de altını çizerek, bu güveni sağlanmanın kendilerinin sorumluluğu olduğunu dile getirdi ve iki halkın nasıl ilerleyeceğinin de buna bağlı olduğunu söyledi.

“Doğu Akdeniz’deki bu güzel adada bir arada yaşamayı öğrenmeliyiz.” diyen Tatar, Ukrayna ve Gazze’de yaşanan çatışmalara işaret etti. Tatar, kaynakların paylaşımı sağlanarak ve sorunları çözerek her iki tarafın refahına çalışılabileceğini belirtti.

- Hristodulidis: “Teknik komitelerden en önemlisi bu”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de, gençleri kutlayarak başladığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a da iki yılın ardından bu teknik komitenin kurulmasını kabul ettiği için teşekkür etti. Hristodulidis, “13 teknik komiteden bence en önemlisi bu.” dedi.

Hristodulidis, Gençlik Teknik Komitesi’nin Kıbrıs sorununun çözümüne ve adada barış sağlanmasına katkıda bulunacağını belirterek, çalışmaların önemine dikkati çekti. Hristodulidis, “İlerlemeyi siz sağlayacaksınız, siz Kıbrıs’ın geleceğisiniz.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ın barışçıl geleceğinin, birleşik, Avrupa Birliği üyesi ülkede beraber çalışılmasıyla sağlanabileceğine inanç belirten Hristodulidis, bu kapsamda kendisinin de komiteye katılarak, çeşitli konularda tartışmaya açık olacağını söyledi.

“Araba sürerken geriye bakarsanız, kaza yaparsınız. Her zaman öne bakmalısınız.” diyen Hristodulidis, gençlere “Yol gösterin.” çağrısında bulundu.

Liderlerin konuşmaların ardından, gençlerle fotoğraf çekimi yapıldı. Liderler üyelerle kısa konuşmalarda bulundu.

-Liderler toplantısına geçildi

Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum Yönetimi Lideri Hristodulidis, Gençlik Teknik Komitesi'nin toplantısının ardından görüşmeye geçti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart, görüşme öncesinde liderlerle fotoğraf çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar’a Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Güneş Onar, Hristodulidis’e ise Rum müzakereci Menelaos Menelau eşlik ediyor.

Bugünkü görüşmede Tatar ve Hristodulidis’in Cenevre'de düzenlenen gayriresmi toplantıda uzlaşılan, geçiş noktaları, mayın temizliği, teknik komite oluşturulması, ara bölgede güneş enerjisi sistemi kurulması ve mezarlıkların restorasyonunun yer aldığı inisiyatiflerin ele alması öngörülüyor.

Liderler, 2 Nisan’da yaptıkları son görüşmede “İki Taraflı Gençlik Teknik Komitesi”nin kurulmasını kararlaştırmıştı. 30 Nisan’da Cumhurbaşkanı Tatar Komite’nin Kıbrıslı Türk üyeleriyle bir araya gelmişti. Geçen hafta içerisinde de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Maria Angela Holguin Cuellar’ı yeniden Kıbrıs Kişisel Temsilcisi olarak atadığını açıklamıştı.