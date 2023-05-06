Tatar açıklamasında “Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Üroloji Uzmanı Dr. Sadrettin Tuğcu'nun bugün kliniğinde hastası tarafından bıçaklandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım.

Meydana gelen bıçaklı saldırı sonrasında Dr. Sadrettin Tuğcu'nun Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındığını ve şu anda sağlık durumunun genel olarak stabil olduğunu öğrendim” dedi.

Cumurbaşkanı Tatar, açıklamasında “Hekimimize karşı yapılan bıçaklı saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini de kullandı.