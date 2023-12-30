Gündem Kıbrıs- Pelin Yükselay



Yurt dışı ziyaretlerinin bazı kesimler tarafından ‘çok ve gereksiz’, bazı kesimler tarafından ise “anavatan Türkiye ile bağların güçlenmesi için çok gerekli olduğu” düşünülen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2023 yılı içerisinde yurt dışında 28 bölgeye ziyaret gerçekleştirdi.

Gündem Kıbrıs muhabirinin Cumhurbaşkanlığı'nın kendi internet sitesinden derlediği bilgilere göre; Ocak 2023’te ada dışına çıkmayan Ersin Tatar, Şubat 2023’te bir kez İstanbul’a ziyaret gerçekleştirdi.

Deprem bölgelerine ziyaret etti…

Mart ayında 6 Şubat depreminden etkilenen bölgeleri ziyaret eden Tatar, sırasıyla Gaziantep, Adana ve Kahramanmaraş’a gitti. Mart ayı içerisinde İstanbul ziyareti de yapan Tatar hemen ardından yine deprem bölgesi olan Hatay’a geçti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mart sonunda ise temaslarda bulunmak üzere Londra’ya uçtu.

İlkbahar ve Yaz ayları sakin geçti!

Nisan ve Mayıs aylarında ada dışına çıkmayan Ersin Tatar, Haziran ayında Bolu ardından da Ankara’ya gitti. Temmuz’da bir tek Londra’ya ziyaret gerçekleştiren Tatar, Ağustos’ta adada kalırken, Eylül’de bu durum Newyork ziyaretiyle değişti.

Son 3 ayda 17 ayrı bölgeye ziyaret!

Ekim ayına girildiğinde ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yoğun bir yurt dışı gündemi vardı. İlk olarak Ankara’ya giden Tatar, buradan Giresun’a geçti. Tatar bu ziyaretlerin ardından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye uçtu. Tatar, aynı ay içerisinde Türkiye’de Afyon, Ankara ve Çanakkale bölgelerine de ziyaret gerçekleştirdi.

Kasım ayında Tatar, sırasıyla Özbekistan, Londra ve ardından da Türkiye’nin Bilecik ve Konya şehirlerine ziyaretlerde bulundu.

Aralık ayına gelindiğinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yine yoğun bir yurt dışı gündemi vardı. Tatar içinde bulunduğumuz bu ay içerisinde ilk olarak Kırgızistan’a gitti. Ardından İstanbul’a geçip burada temaslarda bulunan Ersin Tatar adaya dönmesinin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek üzere bir kez daha İstanbul’a uçtu.

Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra Denizli’ye uçtu. Tatar buradaki temaslarının ardından Kars ve Ardahan’a geçti.

Görev süresi boyunca 59 yurt dışı ziyareti…

23 Ekim 2020'de görevi devralan Ersin Tatar’ın ilk iki yılda 31 yurt dışı ziyareti yaptığı biliniyor. Tatar 2023 yılında yaptığı bu ziyaretlerle sayıyı 59’a ulaştırdı.