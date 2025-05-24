Cumhurbaşkanı Tatar, Pazartesi günü saat 10.30’da Holguin ile bir araya geleceğini anımsatarak, “Gayriresmi Cenevre toplantısında uzlaşılan 6 işbirliği inisiyatifinin hayata geçirilmesine yardımcı olacak” dedi.

Ersin Tatar, Temmuz sonunda BM Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde yapılması planlanan bir sonraki genişletilmiş gayriresmi toplantı için de Holguin’in hazırlık yürüteceğini ifade etti.

Rum tarafının siyasi amaçlarla uluslararası hukuku hiçe sayarak taşınmazlara dair sürdürdüğü baskı ve tehdit eylemlerinin iki taraf arasındaki havaya olumsuz etki yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, konuyu gündeme getirmeye devam edeceklerini ve Holguin’le gerçekleştireceği görüşmenin ana konusunun da bu olacağını kaydetti.