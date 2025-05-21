Tatar, üniter bir yapıda çoğunluğun azınlığı yönetmesini, Avrupa Birliği’nde yer almayan Türkiye’nin garantörlüğünün ve askeri varlığının sona ermesini kabul etmediklerini vurgulayarak, KKTC devletinin anlaşmanın bir parçası olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, Kanal Avrupa’da yayınlanan Avrupa Baskısı programına konuk oldu ve Türk-Bir Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı, gazeteciler Ali Çalışkan ve Mustafa Tığlı’nın sorularını cevapladı.

-“Federasyon defteri kapandı”

İki devletli çözüm çağrısının, uluslararası camiada nasıl karşılık bulduğu sorusunun sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, yaklaşık beş yıldır Anavatan Türkiye’nin desteğiyle yeni siyaset sürdürdüğünü ifade ederek, federasyon defterinin kapandığını, egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm modeliyle ilerlediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, üniter bir yapıda çoğunluğun azınlığı yönetmesini, Avrupa Birliği’nde yer almayan Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığının sona ermesini kabul etmediklerini söyledi. Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin anlaşmanın bir parçası olacağını kaydetti.

Kıbrıs adasının komşuluk ilişkileri içerisinde iş birliği ile geleceğe emin adımlarla yürüyeceğine inanç belirten Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 yılında adaya barışı getiren Türkiye Cumhuriyeti’nin şimdi de huzuru getirmek için mücadele verdiğini söyledi.

50 yıldır barış olduğunu ancak anlaşma olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, anlaşma sağlanması durumunda doğal zenginliklerin kullanımı ve paylaşımı konusunda her iki halkın yararına olacak şekilde önemli gelişmeler yaşanacağını kaydetti.

-“Verilen sözler yerine getirilmedi”

Tatar şöyle devam etti:

“Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet ve demokrasi vardır. Bu gerçekler kabul edilmeden ilerlemek mümkün değildir. Federasyon çatısı altında bir çözüm mümkün değildir. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Annan Planı’nın 24 Nisan 2004 tarihinde referanduma sunulmasının üzerinden 21 yıl geçmiştir. Söz konusu referandum sürecinde ‘hayır’ diyen taraf cezalandırılacak, ‘evet’ diyen taraf ise ödüllendirilecek sözü verilirken, ‘hayır’ diyen Rum tarafı, tek taraflı olarak AB üyeliğine alınıp, ödüllendirilmiş, ‘evet’ diyen Türk tarafı ise cezalandırılmıştır. Verilen sözlerin bir teki bile yerine getirilmezken, Kıbrıs Türk halkına uygulanan zulüm niteliğindeki haksız ve insanlık dışı ambargolar da halen devam etmektedir. Bizleri destekleyenlerle KKTC’ye hep birlikte sahip çıkıyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bu yolu yürüyoruz.”

-“Tarih sayfalarına geçecek milat niteliğinde”

KKTC’nin, Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üye olarak kabul edilmesi konusunda sorulan bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin dış dünyaya entegrasyonu açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Tatar, “Devletimiz, uluslararası bir örgütte ilk kez Anayasal adıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bu statüyü kazanmıştır. Tarih sayfalarına geçecek milat niteliğindeki bu unsur, bizim için ilave bir gurur vesilesidir” dedi.

Azerbaycan ve Türkiye’nin desteklerinin önemini vurgulayan Tatar, bu desteklerin Kıbrıs Türkü’nü güçlendirdiğini ve KKTC’nin statüsünü yükselterek, KKTC'nin tanınmasına katkı sağladığını belirtti.

Bazı TDT ülkelerinin, Güney Kıbrıs’ta elçilik açması hakkında sorulan soru üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, sahada hiçbir karşılığı olmayan bu hamlelerin tamamen sembolik hamleler olduğunu söyledi. Tatar, Kıbrıs Türk halkına yönelik uluslararası alanda ciddi haksızlıkların yapıldığını vurguladı. Bazı Türk devletlerinin Rum kesimiyle ilişki kurduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu tür temasların geçmişte de yaşandığını belirtti.

“Türkiye, kardeş cumhuriyetlerle bizim adımıza da ilişki geliştirmeleri için istişarelerde bulunuyor. Ben de bu yönde daha fazla adım atılmasını talep ettim” diyen Tatar, KKTC’nin haklı mücadelesinin uluslararası alanda daha görünür hale gelmesi için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini vurguladı.

-“KKTC bir eğitim adası”

KKTC’deki üniversitelerin akreditasyonlarıyla ilgili soruya karşılık Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda gerekli çalışmaların olduğunu belirterek, YÖK’ün bu kapsamda yoğun çalışmalar sürdürdüğü bilgisini verdi.

YÖK ve YÖDAK’ın iş birliği içerisinde çalıştığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC yükseköğrenim sisteminin eskiye göre daha güçlü bir donanıma sahip olduğunu kaydetti. KKTC’nin bir eğitim adası olduğunu vurgulayan Tatar, yıllardan beridir bu alanda elde edilen başarının uluslararası bir değer ve marka olduğunu ifade etti.

Teknolojik gelişmeler ve güçlü yatırımlarla KKTC’nin güçlenerek ileriye daha güçlü bir şekilde yürüyeceğine duyduğu inancı yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, sağlık turizmine de değindi ve bu kapsamda atılan önemli adımlar olduğunu belirtti.

Türkiye’nin desteğiyle, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da KKTC’nin adını duyurmaya başladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, gerekli altyapının tamamlanması ve yatırımların gerçekleşmesi durumunda daha da gelişerek, ilerleneceğini vurguladı.

Pandemi dönemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, ülke olarak büyük bir sınav verdiklerini ve KKTC’nin kendini kanıtladığını belirtti. Siyasi anlamda tanınma konusunda bir takım zorluklar ve engeller olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, içerisinde bulunulan iletişim çağında sağlık başta olmak üzere diğer konularda KKTC’nin adının duyurulabileceğini söyledi.

Türkiye’nin desteğiyle Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelede iki ayrı devlet olarak varlığının tanındığının altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, her gün KKTC’nin tanınması adına gayretlerini sürdürdüklerini belirtti. Uygulanan ambargolara rağmen spor alanında da birçok başarılı sporcu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, sporcu gençlerin, uluslararası platformlarda yer aldığını söyledi. Tatar, sporun yanı sıra, sanat alanında da milli değerlere sahip çıkıp, yürünen yolda ileriye bakarak, mücadeleye devam ettiklerini belirtti.

Türkiye ile imzalanan projeler hakkındaki soru üzerine, Cumhurbaşkanı Tatar, su projesinin oldukça maliyetli bir proje olduğunu ifade ederek, bunun büyük bir başarı olduğunu belirtti. Tatar, dünyada kıtlık yaşanırken bu proje sayesinde toprakların bereketlendiğini ve geleceğe yatırım yaptıklarını kaydetti.

-Elektrik konusu… “Türkiye’deki enterkonnekte sisteme bağlanmak en ucuz ve akılcı çözüm”

Suyun yanı sıra Türkiye'den elektrik getirilmesi projesinden de bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs’ın elektrik kullanımı için kablo ile 1600 kilometre uzaklıktaki Yunanistan’a bağlanmak istediğini ancak yüksek maliyet, güvenlik ve sürdürülebilirlik konularında yaşanan sıkıntılardan dolayı projenin gerçekleşemediğini aktardı.

Adanın iki tarafının 60 kilometre uzaklıktaki Türkiye’deki enterkonnekte sisteme bağlanmasının en ucuz ve akılcı çözüm olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa’daki enterkonnekte sisteme bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, üç ay içinde Kıbrıs’a elektrik getirmeye hazır olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği’nin, Güney Kıbrıs’ın etkisiyle Türkiye’nin dahil olduğu enterkonnekte sisteme dahil olunmasına karşı çıktığını dile getiren Tatar, “Onlar karşı çıksa da biz bağlanmalıyız. Rum tarafı iyi niyetli olursa ve iki halkı düşünürse sorumlu davranır, iki halka fayda getirecek olan Türkiye üzerinden enterkonnekte sisteme bağlanır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye üzerinden enterkonnekte sisteme dahil olunmasıyla yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjiden faydalanılacağını, kaliteli ve kesintisiz enerjinin önünün açılacağını kaydetti.

-Mülkiyet konusu… “İki devletli siyasetin sonucu olduğu düşüncesi yanlış ve samimiyetsiz”

Mülkiyet gerekçesiyle son günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yapılan tutuklamalar konusuna da değinen Tatar, bu olumsuz durumun iki devletli siyasetin sonucu olduğu düşüncesini, “yanlış ve samimiyetsiz” bulduğunu vurguladı.

Rum Yönetimi'nin mülkiyet konusundaki saldırılarının dozunun arttığına dikkati çeken Tatar, Kıbrıs Türk halkının, kendi ayakları üzerinde durmak, ekonomik olarak güçlenmek ve uluslararası alanda hak ettiği yeri almak için büyük bir mücadele verdiğinin altını çizdi.

Bu çaba karşısında Rum liderliğinin sistematik saldırılarla Kıbrıs Türk halkını hedef aldığını ve tutumunu değiştirmediğini ifade eden Tatar, KKTC’nin kurum ve kuruluşlarıyla uluslararası arenada Kıbrıs Türk halkı için her türlü mücadeleyi sürdüreceğini yineledi.

-Karma evlilikten kaynaklı kimlik sorunu… “İnsan haklarına aykırı”

Karma evliliklerden dolayı ortaya çıkan kimlik sorunu hakkındaki soruya karşılık Cumhurbaşkanı Tatar, bu durumun insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, kınafı. Bu durumun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doğup büyüyen insanlar arasında ayrım yaptıklarının bir göstergesi olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, benimsenen tutumun AB değerlerine uymadığını kaydetti.

-“Onurlu bir siyasetle yola devam edeceğiz”

Cenevre’deki görüşmenin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, “Cenevre’ye halkımın çıkarlarını, menfaatini, haklarını korumak ve savunmak amacıyla gittim” dedi. Yürüdükleri yolda, teslimiyete razı olmadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, onurlu bir siyasetle yola devam edeceklerini vurguladı.

Kıbrıs’ta iki ayrı devlet, iki ayrı demokrasi, iki ayrı halkın olduğunu tüm dünyanın da bunu gördüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti’nin uyum içinde hareket ederken, hak ve hukukun korunması bakımından güçlü bir pozisyonda olduklarını belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı’nda da ifade ettiği gibi KKTC’nin, en güneydeki Türk devleti olarak Akdeniz’e açılan bir pencere olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Akdeniz’de bir serhat bekçisi olarak Türk dünyasının hak ve hukukunu korumakla varlığımızı sürdürmekteyiz” diye konuştu.