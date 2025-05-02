Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC Festival Alanı içerisinde, şiddetli rüzgar neticesinde reklam platformunun devrilmesi sonucu yaralanan Paul Savage ve Philip Micheal Conkie adlı vatandaşlarla ilgili Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınan hastaların sağlık durumuyla ilgili hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, hastalara acil şifalar diledi.