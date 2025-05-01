Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TEKNOFEST KKTC’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a ve tüm misafirlere hoş geldiniz diyerek başladığı konuşmasında, iki yıl önce Selçuk Bayraktar’ı ziyaret ederek TEKNOFEST’in bir ayağının KKTC’de düzenlenmesi yönünde talepte bulunduğunu hatırlattı.

“Kendisine, bunun hem gençlerimize ilham olacağını hem de KKTC’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söylemiştim. O da memnuniyetle kabul etmişti. İşte bugün buradayız” diyen Tatar, bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

-“Kıbrıs Türk halkı yalnız değildir”

Konuşmasında Kıbrıs meselesine değinen ve KKTC’nin sadece 3 bin 800 kilometrekarelik bir kara parçası olmadığını; denizlerde, hava sahasında ve Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarıyla bir bütün olduğunu belirten Tatar şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenliğini, bağımsızlığını ve özgürlüğünü Türkiye Cumhuriyeti’nin gücüyle birlikte sonsuza kadar yaşatmak kararlılığındayız. Kıbrıs Türk halkı yalnız değildir. Türkiye her koşulda yanımızdadır.”

Tatar, federal çözüm önerilerine karşı durduklarını da ifade ederek, böyle bir yapının ileride garantörlüğün kaldırılmasına ve Türk askerinin adadan çekilmesine yol açabileceğini, bunun da Kıbrıs Türkü’nü tehlikeli bir geleceğe sürükleyeceğini vurguladı.

- “TEKNOFEST gibi etkinlikler çok değerlidir”

Tatar, yükseköğrenim, turizm, sanayi, hizmetler ve emlak gibi sektörlerin yanında artık teknoloji, yazılım ve bilimin de KKTC’de güçlü bir yer edinmesinin önemine değinerek, “Gençlerimizin teknolojiye yönelmesi, gelecekte daha verimli bir ekonomik yapı kurulması açısından hayati önemdedir. Bu nedenle TEKNOFEST gibi etkinlikler çok değerlidir” dedi.

Festivalin gençler tarafından büyük ilgi gördüğünü ve Türkiye’den binlerce katılımcının festivale katıldığını belirten Tatar, farklı ülkelerden de misafirlerin katılımından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında Türk dünyası ile ilişkilerin geliştirilmesine de değinerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu hatırlattı. “Bugün burada Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan’dan gelen misafirlerimiz var. Türk Dünyası’nın birlik ve beraberliği için çalışmaya devam edeceğiz” diyen Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmelerinde bu iş birliğinin öneminin vurgulandığını belirtti.

Konuşmasının sonunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Tatar, Erdoğan’ın her platformda KKTC’nin tanınması gerektiğini ifade ettiğini ve Kıbrıs Türk halkının asla yalnız olmadığını vurguladığını aktardı.

Tatar, “Türkiye, her türlü zenginliğini bizimle paylaşma kararlılığındadır. Bizler de Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve hükümet olarak Türkiye ile uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, TEKNOFEST’in KKTC’de düzenlenmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, bu büyük organizasyonun tüm katılımcılara hayırlı olmasını temenni etti.