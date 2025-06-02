Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının meselesinin egemenliği olduğunu belirterek, egemenlik ve devletin sonsuza kadar korunacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, teslimiyetçi bir anlayış içinde olmayacaklarını vurgulayarak teslimiyetçi anlayışın şehitlere ihanet olduğunu söyledi.

Çınarlı şehitleri için Çınarlı Şehitleri Anıtı ve Atatürk büstü önünde tören düzenlendi.

Çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende Hıfsiye Poyrazlı “Çınarlı Şehitleri” isimli şiiri okudu. Ardından Çınarlıyı Sevenler Derneği temsilcisi Kemal Latif ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşma yaptı. Şehitler için dua okunmasıyla tören tamamlandı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, Çınarlı’nın çeşitli yıllarda şehitler verdiğini belirterek, “Bu dava öyle bir dava ki uzun yıllar sürüp gitmiş ve hala daha mücadelemiz devam ediyor.” dedi.

Rum tarafının son aylarda ekonomiyi çökertmek ve Kıbrıs Türk halkını köşeye sıkıştırmak için çeşitli oyunlar içerisinde olduğunu söyleyen Tatar, “Biz Anavatanımızın desteğiyle şehitlerimizden aldığımız emaneti, onların bize vasiyetini ilelebet devam ettirmek için egemenliğimize çok önem veriyoruz.” dedi.

Tatar, “Bizim meselemiz egemenlik meselesidir. Devletimize ve egemenliğimize sonuna kadar sahip çıkacağız.” dedi.

Bazılarının “bir anlaşma olsun da nasıl olursa olsun” zihniyetinde olduğunu söyleyen Tatar, iki devletlilik siyasetinden vazgeçilmeyeceğini vurguladı.

Tatar, “Rum’un ne kadar egemenlik hakkı varsa bizimde o kadar egemenlik hakkımız vardır. Bu topraklarda bir halk olarak varlığımızı sürdürme mücadelesinde asla doğru yoldan geriye adım atmamalıyız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle Mavi Vatan’da Türk devletini sonsuza kadar yaşatma kararlılığında olduklarını da ifade etti.

KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak Türk Devletleri Teşkilatı’nda tam üyelik hedefine de değinen Tatar, "İnşallah önümüzdeki süreçte bu hedefi gerçekleştirecek ve Türk dünyasının güneydeki güçlü temsilcisi olacağız." dedi.

Birlik ve beraberliğin şart olduğunu belirterek, teslimiyetçi bir anlayışla hiçbir yere gidilemeyeceğini söyleyen Tatar, “Teslimiyetçi anlayış bir bakıma şehitlerimize ihanettir.” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün çok acılar çektiğini birçok yerde şehit ve binlerce kayıp verdiğini söyleyen Tatar, bütün dünyanın katliamları ve Kıbrıs Türkü’ne yapılan haksızlıkları bugün Gazze’de olduğu gibi sadece izlediğini söyledi.

Tatar, uzun mücadeleyi tarihe yakışır bir şekilde tamamlamak için birlik ve beraberliği korumanın şehitlere olan vefanın gereği olduğunun altını çizdi.

Tatar, “Devletimize, cumhuriyetimize, milli ve manevi değerlerimize sonuna kadar sahip çıkarak, Kıbrıs Türk halkının mücadelesini şerefli bir şekilde taçlandırmak için hep birlikte çalışmaya ve mücadeleye devam etmemiz gerekiyor.” dedi

Çınarlıyı Sevenler Derneği temsilcisi Kemal Latif de, şehitlerin toprağı vatan yapmak ve Kıbrıs Türkü’nün üzerinde kendi kimliği ile yaşaması için canlarını verdiklerini söyledi.

Latif, milli mücadele yıllarında çeşitli yerlerde şehit olan Çınarlılıların yapılan şehitlikle ölümsüzleştirildiğini kaydetti.