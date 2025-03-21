Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Başbakan Ünal Üstel tarafından imzalanan “2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, yazılı mesajında, başlayan projelerin tamamlanması, yeni yol ve hastane projelerinin hayata geçirilecek olması, okulların depreme yönelik güçlendirilmesi ve ülkenin gelişmesi adına yapılacak olan tüm projelerin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Türkü’nün her konuda yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, protokolün ülkemize ve Türkiye Cumhuriyeti'ne hayırlı olmasını diledi.