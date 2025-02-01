Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, Beyarmudu Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen seminerde yaptığı konuşmada minnet ve saygılarını ifade ettiği Altınay’a acil şifalar da diledi.

Tatar, “Ülkeye hizmet edenler yaşarken sahiplenilmeli” dedi.

Yoğun programına rağmen etkinlikte olmayı istediğini vurgulayan Ersin Tatar, Altınay’ın Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne ve yaşadığı bölgeye katkılarına işaret etti. Tatar, Prof. Dr. Mehmet Altınay’ın ailesinde 4 profesör olduğunu da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinliği düzenleyenlere de teşekkürlerini iletti.